La décision de la Cour Suprême de vendredi dernier d’invalider les tarifs imposés par Trump a des répercussions sur les marchés boursiers qui ont plongé, lundi.

Écoutez l'analyste économique Michèle Boisvert à ce sujet au micro de Philippe Cantin.

C’est le retour de l’incertitude. L’Union européenne a suspendu les travaux d’approbation de l’accord conclu l’été dernier avec les États-Unis. Même chose pour l’Inde qui reporte les pourparlers pour un accord intérimaire.

Les nouveaux tarifs de 15% imposés par Trump ne dureront que 15 mois, à moins que le Congrès ne les prolonge. Ce qui, pour plusieurs analystes, est incertain à la veille des élections de mi-mandat aux États-Unis.

Qu’en est-il des remboursements des tarifs invalidés? Des entreprises comme Costco, Toyota, Goodyear et Alcoa ont laissé entendre qu’ils réclameraient les sommes payées.