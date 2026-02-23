 Aller au contenu
Économie
Décision de la Cour suprême

De nouveau l'incertitude pour l'économie mondiale

par 98.5

le 23 février 2026

La décision de la Cour Suprême de vendredi dernier d’invalider les tarifs imposés par Trump a des répercussions sur les marchés boursiers qui ont plongé, lundi.

Écoutez l'analyste économique Michèle Boisvert à ce sujet au micro de Philippe Cantin.

C’est le retour de l’incertitude. L’Union européenne a suspendu les travaux d’approbation de l’accord conclu l’été dernier avec les États-Unis. Même chose pour l’Inde qui reporte les pourparlers pour un accord intérimaire.

Les nouveaux tarifs de 15% imposés par Trump ne dureront que 15 mois, à moins que le Congrès ne les prolonge. Ce qui, pour plusieurs analystes, est incertain à la veille des élections de mi-mandat aux États-Unis.

Qu’en est-il des remboursements des tarifs invalidés?  Des entreprises comme Costco, Toyota, Goodyear et Alcoa ont laissé entendre qu’ils réclameraient les sommes payées.

