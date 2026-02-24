Économie et consommation

L'incertitude plane sur les marchés après la décision de la Cour suprême américaine sur les tarifs douaniers, alors qu'au Québec, l'élargissement des heures d'ouverture des commerces de détail suscite des doutes.

Marie-Eve Fournier dresse un bilan sombre de la journée boursière, marquée par le retour du «chaos douanier» et la chute des titres automobiles.

Au Québec, le gouvernement autorise désormais les magasins à ouvrir de 6h à 21h, une mesure qui, selon la chroniqueuse, pourrait forcer les petits détaillants à augmenter leurs prix pour couvrir des coûts d'exploitation accrus sans garantie de revenus supplémentaires.

Enfin, elle dénonce le déni d'Ottawa face au logiciel de gestion des pensions de 6,6 milliards de dollars, malgré des délais de paiement criants pour les aînés.

