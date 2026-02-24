Permis de travail non renouvelés

À l’occasion de leur rafale de nouvelles, Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez abordent l'impasse entourant le Programme de l'expérience québécoise (PEQ), qui menace l'emploi de près de 1000 membres du personnel scolaire.

Selon Radio-Canada, ces enseignants et membres du personnel de soutien, issus de 10 centres de services scolaires, risquent de perdre leur permis de travail cette année en raison de l'abolition de certains volets du programme.

Luc Ferrandez se montre toutefois catégorique: le gouvernement Legault n'aura d'autre choix que de faire marche arrière pour éviter d'aggraver la pénurie de main-d'œuvre dans les écoles, où l'on compte déjà des milliers d'enseignants non légalement qualifiés.

Les animateurs estiment qu'une approche ciblée par domaines d'emploi permettrait de régler la situation rapidement.