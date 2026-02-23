Dossiers secrets sur les ovnis

 Aller au contenu
par 98.5fm

0:00
12:40

Entendu dans

Radio textos

le 23 février 2026 12:22

Avec

Trump veut rendre publics des documents sur les extraterrestres
Christian Page / Cogeco Média

Alors que l'intérêt pour le paranormal ne se dément pas, Christian Page analyse les récentes sorties politiques américaines sur les extraterrestres.

Écoutez l'expert en paranormal Christian Page faire le point sur ces révélations, lundi matin, à l'émission de Radio Textos avec Marie-Ève Tremblay. 

L'expert revient également sur la création du Bureau Arrow en 2022 et rappelle que les documents dits « secrets » cachent souvent des projets militaires, à l'instar du célèbre projet Mogul lié à l'affaire Roswell.

« Donald Trump a promis [...] qu'il allait publier un certain nombre de dossiers sur les ovnis pour satisfaire la frange complotiste du mouvement MAGA. » 

Christian Page

Autres sujets abordés:

  • Présentation du nouveau livre de Christian Page: Chroniques de l'étrange - Tome 2; 
  • Retour sur l'énigmatique «Mr X» et la disparition d'enfants à Montréal en novembre 1984.

