Dossiers secrets sur les ovnis

Alors que l'intérêt pour le paranormal ne se dément pas, Christian Page analyse les récentes sorties politiques américaines sur les extraterrestres.

Écoutez l'expert en paranormal Christian Page faire le point sur ces révélations, lundi matin, à l'émission de Radio Textos avec Marie-Ève Tremblay.

L'expert revient également sur la création du Bureau Arrow en 2022 et rappelle que les documents dits « secrets » cachent souvent des projets militaires, à l'instar du célèbre projet Mogul lié à l'affaire Roswell.