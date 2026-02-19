L'émission JE présente un reportage troublant sur la fraude d’odomètre, une pratique qui semble gagner du terrain au Québec.

On y raconte l'histoire d'un acheteur ayant acquis une Toyota Matrix 2008 sur Marketplace, affichant 160 000 km, pour découvrir plus tard que le kilométrage réel avait été reculé de 150 000 km.

Écoutez le chroniqueur automobile Benoit Charette aborder le tout, jeudi matin, à l’émission de Marie-Eve Tremblay.

Selon lui, l'achat sur des plateformes non réglementées comme Marketplace sans inspection préalable représente un risque immense, estimant que près de la moitié des véhicules y étant vendus pourraient être l'objet de pratiques douteuses.

Il souligne que les fraudeurs utilisent des stratagèmes de plus en plus sophistiqués pour déjouer la SAAQ, notamment en effectuant des transactions multiples entre complices pour brouiller l'historique de kilométrage ou en important des véhicules hors province où les exigences de déclaration diffèrent.

Il insiste sur l'importance cruciale d'une inspection mécanique, car un professionnel peut détecter l'usure réelle des pièces, comme les pédales ou le moteur, qui ne mentent pas sur le vécu du véhicule.