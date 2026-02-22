 Aller au contenu
Le chef de cartel «El Mencho» a été tué

Chaos au Mexique: affrontements sanglants et vols suspendus vers Puerto Vallarta

Un policier monte la garde près d'un véhicule calciné après qu'il a été incendié sur une route de Guadalajara, dans l'État de Jalisco, au Mexique, ce dimanche 22 février 2026. Cet incident survient à la suite de la mort du chef du cartel de Jalisco Nouvelle Génération, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, mieux connu sous le nom d'« El Mencho ». / AP Photo/Alejandra Leyva

Des affrontements d'une rare intensité entre les cartels et les forces de l’ordre paralysent actuellement plusieurs villes mexicaines. La zone touristique de Puerto Vallarta, destination particulièrement prisée des Québécois, est durement touchée par cette vague de violence.

La situation a d'ailleurs forcé les transporteurs Air Canada, WestJet, Sunwing et Porter à suspendre l’ensemble de leurs vols vers cette destination.

Cette vague de violence survient en réaction à la mort du chef de cartel Nemesio Oseguera Cervantes, dit « El Mencho », tué par l'armée mexicaine aujourd'hui.

En représailles à cette opération militaire, des membres présumés du cartel ont incendié des véhicules et érigé des barrages routiers dans plusieurs régions du pays. 

Dans ses conseils aux voyageurs, le gouvernement du Canada recommande de faire preuve d’une grande prudence en raison de l'instabilité qui règne, particulièrement dans l’État de Jalisco.

