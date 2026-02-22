Le chef de cartel «El Mencho» a été tué

Des affrontements d'une rare intensité entre les cartels et les forces de l’ordre paralysent actuellement plusieurs villes mexicaines. La zone touristique de Puerto Vallarta, destination particulièrement prisée des Québécois, est durement touchée par cette vague de violence.

La situation a d'ailleurs forcé les transporteurs Air Canada, WestJet, Sunwing et Porter à suspendre l’ensemble de leurs vols vers cette destination.

Cette vague de violence survient en réaction à la mort du chef de cartel Nemesio Oseguera Cervantes, dit « El Mencho », tué par l'armée mexicaine aujourd'hui.

En représailles à cette opération militaire, des membres présumés du cartel ont incendié des véhicules et érigé des barrages routiers dans plusieurs régions du pays.

Dans ses conseils aux voyageurs, le gouvernement du Canada recommande de faire preuve d’une grande prudence en raison de l'instabilité qui règne, particulièrement dans l’État de Jalisco.

