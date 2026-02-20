Finances et amour

Les sorties amoureuses, ça peut coûter cher. Selon un sondage de la BMO rapporté par Le Devoir, les Canadiens dépensent en moyenne 174$ par rendez-vous.

Avec le coût de la vie élevé, nombreux sont ceux qui remettent en question ces sorties. 35% des célibataires affirment que les rendez-vous galants affectent leur capacité à économiser.

Près du quart des personnes qui sont à la recherche de leur tendre moitié ont déjà annulé une sortie afin de ne pas avoir à dépenser.

En 2026, a-t-on encore les moyens d'être en couple? Ou du moins, de sortir pour rencontrer la bonne personne?

Écoutez la discussion avec Sylvie Lavallée, sexologue et psychothérapeute, au micro de Marie-Eve Tremblay à l'émission Radio Textos.