 Aller au contenu
Société
Finances et amour

Coût des rendez-vous galants: a-t-on les moyens d'être en couple?

par 98.5

0:00
16:53

Entendu dans

Radio textos

le 20 février 2026 11:01

Avec

Sylvie Lavallée
Sylvie Lavallée
Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Coût des rendez-vous galants: a-t-on les moyens d'être en couple?
Sylvie Lavallée / Cogeco Média

Les sorties amoureuses, ça peut coûter cher. Selon un sondage de la BMO rapporté par Le Devoir, les Canadiens dépensent en moyenne 174$ par rendez-vous.

Avec le coût de la vie élevé, nombreux sont ceux qui remettent en question ces sorties. 35% des célibataires affirment que les rendez-vous galants affectent leur capacité à économiser.

Près du quart des personnes qui sont à la recherche de leur tendre moitié ont déjà annulé une sortie afin de ne pas avoir à dépenser.

En 2026, a-t-on encore les moyens d'être en couple? Ou du moins, de sortir pour rencontrer la bonne personne?

Écoutez la discussion avec Sylvie Lavallée, sexologue et psychothérapeute, au micro de Marie-Eve Tremblay à l'émission Radio Textos

Vous aimerez aussi

Persévérance scolaire: «Ça se passe plus dans des roulottes que dans une école!»
Lagacé le matin
Persévérance scolaire: «Ça se passe plus dans des roulottes que dans une école!»
0:00
6:33
«Personne n’a eu une moins bonne semaine que le prince Andrew»
Lagacé le matin
«Personne n’a eu une moins bonne semaine que le prince Andrew»
0:00
6:28

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Radio textos

Voir tout
Fin de vie, sexe et performances sportives: la science démystifie le tout
Rattrapage
Le Boys club
Fin de vie, sexe et performances sportives: la science démystifie le tout
Cour suprême: échec juridique pour l'administration Trump sur les douanes
Rattrapage
Les tarifs invalidés
Cour suprême: échec juridique pour l'administration Trump sur les douanes
Faut-il un âge minimal pour conduire une motoneige sur un terrain privé?
Rattrapage
Un enfant s'est tué en avril dernier
Faut-il un âge minimal pour conduire une motoneige sur un terrain privé?
«Il ne faut pas avoir honte d’avoir eu confiance en quelqu’un» -Sonia Vachon
Rattrapage
La longue entrevue, à Radio textos
«Il ne faut pas avoir honte d’avoir eu confiance en quelqu’un» -Sonia Vachon
Fraude d’odomètre: les pièges à éviter lors de l’achat d’un véhicule d’occasion
Rattrapage
Un reportage troublant
Fraude d’odomètre: les pièges à éviter lors de l’achat d’un véhicule d’occasion
La fièvre des Jeux de Milan: incapables de vous concentrer au travail?
Rattrapage
Finale Canada-États-Unis
La fièvre des Jeux de Milan: incapables de vous concentrer au travail?
Maurice «Mom» Boucher: Alexandra Mongeau se confie sur son père
Rattrapage
Entre amour et dommages collatéraux
Maurice «Mom» Boucher: Alexandra Mongeau se confie sur son père
L'intelligence artificielle rend-elle l'humain paresseux?
Rattrapage
«On va créer une génération de fainéants»
L'intelligence artificielle rend-elle l'humain paresseux?
«Une estime de soi à retrouver»: comment il est passé de 415 à 190 livres
Rattrapage
Livre: «Pour une fois, va jusqu'au bout»
«Une estime de soi à retrouver»: comment il est passé de 415 à 190 livres
Un salon de coiffure condamné à verser 500$: un appel à la bienveillance
Rattrapage
Personne non-binaire
Un salon de coiffure condamné à verser 500$: un appel à la bienveillance
Est-ce que les jeunes d'aujourd'hui sont plus violent qu'avant?
Rattrapage
Table ronde
Est-ce que les jeunes d'aujourd'hui sont plus violent qu'avant?
Cybersécurité: comment protéger nos ados des menaces invisibles
Rattrapage
«Parents, faites votre job!»
Cybersécurité: comment protéger nos ados des menaces invisibles
Savoir-vivre au spectacle: le public a-t-il oublié les bonnes manières?
Rattrapage
Des cellulaires aux sandwichs à la tomate...
Savoir-vivre au spectacle: le public a-t-il oublié les bonnes manières?
La SAAQ peut-elle regagner la confiance du public?
Rattrapage
Commission Gallant
La SAAQ peut-elle regagner la confiance du public?