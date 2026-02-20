 Aller au contenu
Justice et faits divers
Un enfant s'est tué en avril dernier

Faut-il un âge minimal pour conduire une motoneige sur un terrain privé?

par 98.5

0:00
13:19

Entendu dans

Radio textos

le 20 février 2026 10:29

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Faut-il un âge minimal pour conduire une motoneige sur un terrain privé?
La pratique de la motoneige sur les terrains privés doit-elle être davantage encadrée? / Adobe Stock

Un enfant de quatre ans est mort alors qu'il conduisait une motoneige en avril dernier à Rimouski. Selon le rapport du coroner publié cette semaine et rapporté par différents médias, le jeune aurait notamment appuyé sur l'accélérateur de l'appareil.

L'enfant conduisait la motoneige sur un terrain privé et ne portait pas de casque, tout comme les deux autres occupants, soit un adulte et un bébé.

La loi n'indique pas d'âge minimal pour la conduite de véhicules hors route, comme des motoneiges, sur des terrains privés. Doit-elle être modifiée?

Écoutez Carl Nadeau, pilote automobile et expert en conduite chez Michelin, en discuter avec Marie-Eve Tremblay à Radio Textos

Vous aimerez aussi

Autoroute 50: une violente collision fait un mort et deux blessés graves
Lagacé le matin
Autoroute 50: une violente collision fait un mort et deux blessés graves
0:00
5:30
Goûchy Boy reconnaît avoir violenté un photographe du Journal de Montréal
Lagacé le matin
Goûchy Boy reconnaît avoir violenté un photographe du Journal de Montréal
0:00
7:03

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Radio textos

Voir tout
Fin de vie, sexe et performances sportives: la science démystifie le tout
Rattrapage
Le Boys club
Fin de vie, sexe et performances sportives: la science démystifie le tout
Coût des rendez-vous galants: a-t-on les moyens d'être en couple?
Rattrapage
Finances et amour
Coût des rendez-vous galants: a-t-on les moyens d'être en couple?
Cour suprême: échec juridique pour l'administration Trump sur les douanes
Rattrapage
Les tarifs invalidés
Cour suprême: échec juridique pour l'administration Trump sur les douanes
«Il ne faut pas avoir honte d’avoir eu confiance en quelqu’un» -Sonia Vachon
Rattrapage
La longue entrevue, à Radio textos
«Il ne faut pas avoir honte d’avoir eu confiance en quelqu’un» -Sonia Vachon
Fraude d’odomètre: les pièges à éviter lors de l’achat d’un véhicule d’occasion
Rattrapage
Un reportage troublant
Fraude d’odomètre: les pièges à éviter lors de l’achat d’un véhicule d’occasion
La fièvre des Jeux de Milan: incapables de vous concentrer au travail?
Rattrapage
Finale Canada-États-Unis
La fièvre des Jeux de Milan: incapables de vous concentrer au travail?
Maurice «Mom» Boucher: Alexandra Mongeau se confie sur son père
Rattrapage
Entre amour et dommages collatéraux
Maurice «Mom» Boucher: Alexandra Mongeau se confie sur son père
L'intelligence artificielle rend-elle l'humain paresseux?
Rattrapage
«On va créer une génération de fainéants»
L'intelligence artificielle rend-elle l'humain paresseux?
«Une estime de soi à retrouver»: comment il est passé de 415 à 190 livres
Rattrapage
Livre: «Pour une fois, va jusqu'au bout»
«Une estime de soi à retrouver»: comment il est passé de 415 à 190 livres
Un salon de coiffure condamné à verser 500$: un appel à la bienveillance
Rattrapage
Personne non-binaire
Un salon de coiffure condamné à verser 500$: un appel à la bienveillance
Est-ce que les jeunes d'aujourd'hui sont plus violent qu'avant?
Rattrapage
Table ronde
Est-ce que les jeunes d'aujourd'hui sont plus violent qu'avant?
Cybersécurité: comment protéger nos ados des menaces invisibles
Rattrapage
«Parents, faites votre job!»
Cybersécurité: comment protéger nos ados des menaces invisibles
Savoir-vivre au spectacle: le public a-t-il oublié les bonnes manières?
Rattrapage
Des cellulaires aux sandwichs à la tomate...
Savoir-vivre au spectacle: le public a-t-il oublié les bonnes manières?
La SAAQ peut-elle regagner la confiance du public?
Rattrapage
Commission Gallant
La SAAQ peut-elle regagner la confiance du public?