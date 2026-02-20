Un enfant s'est tué en avril dernier

Un enfant de quatre ans est mort alors qu'il conduisait une motoneige en avril dernier à Rimouski. Selon le rapport du coroner publié cette semaine et rapporté par différents médias, le jeune aurait notamment appuyé sur l'accélérateur de l'appareil.

L'enfant conduisait la motoneige sur un terrain privé et ne portait pas de casque, tout comme les deux autres occupants, soit un adulte et un bébé.

La loi n'indique pas d'âge minimal pour la conduite de véhicules hors route, comme des motoneiges, sur des terrains privés. Doit-elle être modifiée?

Écoutez Carl Nadeau, pilote automobile et expert en conduite chez Michelin, en discuter avec Marie-Eve Tremblay à Radio Textos.