Dilemme pour les voyageurs

Les voyageurs qui avaient prévu de voyager au Mexique dans les prochaines semaines font face à un dilemme important. Les régions balnéaires sont touchées par la violence des cartels qui sévissent actuellement.

Avec la semaine de relâche qui approche, plusieurs compagnies de transports font preuve de flexibilité pour les demandes de changement de destination.

Écoutez Paul Arseneault, expert en tourisme, faire le point sur la situation, lundi, au micro de Marie-Eve Tremblay.

L'expert affirme qu'il est difficile de prévoir quand la situation se stabilisera et que cette imprévisibilité devrait dissuader les voyageurs de se rendre au Mexique.