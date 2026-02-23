 Aller au contenu
Politique internationale
Dilemme pour les voyageurs

Tensions à Puerto Vallarta: partir ou ne pas partir?

par 98.5

0:00
26:24

Entendu dans

Radio textos

le 23 février 2026 11:46

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Tensions à Puerto Vallarta: partir ou ne pas partir?
Après l’assassinat d’un chef de cartel, Puerto Vallarta a subi des violences suscitant l’inquiétude des voyageurs québécois à l’approche de la semaine de relâche. / Carmen/ Adobe Stock

Les voyageurs qui avaient prévu de voyager au Mexique dans les prochaines semaines font face à un dilemme important. Les régions balnéaires sont touchées par la violence des cartels qui sévissent actuellement.

Avec la semaine de relâche qui approche, plusieurs compagnies de transports font preuve de flexibilité pour les demandes de changement de destination. 

Écoutez Paul Arseneault, expert en tourisme, faire le point sur la situation, lundi, au micro de Marie-Eve Tremblay.

L'expert affirme qu'il est difficile de prévoir quand la situation se stabilisera et que cette imprévisibilité devrait dissuader les voyageurs de se rendre au Mexique.

«Il y a une crise actuellement et quand on va en voyage, évidemment, c'est pour se reposer et avoir du plaisir. Nul ne sait ce qui pourrait se produire. On est dans une situation de crise et la crise n'est pas terminée.»

Paul Arseneault, expert en tourisme

