Arts et spectacles
La longue entrevue, à Radio textos

«Il ne faut pas avoir honte d’avoir eu confiance en quelqu’un» -Sonia Vachon

par 98.5

0:00
40:25

Entendu dans

Radio textos

le 19 février 2026 12:08

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
«Il ne faut pas avoir honte d'avoir eu confiance en quelqu'un» -Sonia Vachon
Les grandes entrevues de Marie-Eve Tremblay, avec Sonia Vachon. / Cogeco Média

Dans une entrevue à cœur ouvert, la comédienne Sonia Vachon se livre comme rarement auparavant.

De sa mésaventure crève-cœur avec un vendeur de voitures malhonnête à son combat contre l'anxiété de performance, elle nous transporte dans ses «montagnes russes» émotionnelles.

Elle discute également de son nouveau défi sur scène dans la pièce interactive Verdict 2, où elle incarne une avocate de la défense.

Découvrez une femme d'une authenticité désarmante qui, malgré les tempêtes, choisit chaque jour de fabriquer son propre bonheur, un peu comme on cuisine du sucre à la crème.

Écoutez Sonia Vachon, comédienne, en entrevue du jeudi avec l'animatrice de Radio textos, Marie-Eve Tremblay. 

«Le bonheur, c’est comme le sucre à la crème: quand on en veut, on s’en fait.»

Sonia Vachon

