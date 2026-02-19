La longue entrevue, à Radio textos

Dans une entrevue à cœur ouvert, la comédienne Sonia Vachon se livre comme rarement auparavant.

De sa mésaventure crève-cœur avec un vendeur de voitures malhonnête à son combat contre l'anxiété de performance, elle nous transporte dans ses «montagnes russes» émotionnelles.

Elle discute également de son nouveau défi sur scène dans la pièce interactive Verdict 2, où elle incarne une avocate de la défense.

Découvrez une femme d'une authenticité désarmante qui, malgré les tempêtes, choisit chaque jour de fabriquer son propre bonheur, un peu comme on cuisine du sucre à la crème.

Écoutez Sonia Vachon, comédienne, en entrevue du jeudi avec l'animatrice de Radio textos, Marie-Eve Tremblay.