Coût des rendez-vous galants: a-t-on les moyens d'être en couple?

Dater coûte cher, au point où près du quart des célibataires auraient déjà annulé un rendez-vous pour économiser.

Entre le restaurant, le stationnement et la tenue vestimentaire, la facture moyenne d'une rencontre grimperait à 174$.

Marie-Ève Tremblay et Sylvie Lavallée explorent l’impact de l’inflation sur nos relations: l’argent est-il devenu un frein à l’amour?

De la pression de payer la facture aux alternatives gratuites comme la marche en plein air, ce segment propose des pistes pour privilégier la connexion humaine sans vider son compte en banque.

Écoutez la psychothérapeute et sexologue Sylvie Lavallée à ce sujet, à Radio textos avec Marie-Eve Tremblay.