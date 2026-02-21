 Aller au contenu
Coût des rendez-vous galants: a-t-on les moyens d'être en couple?

par 98.5

Entendu dans

Radio textos

le 21 février 2026 09:00

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Coût des rendez-vous galants: a-t-on les moyens d'être en couple?
Radio textos / Cogeco Média

Dater coûte cher, au point où près du quart des célibataires auraient déjà annulé un rendez-vous pour économiser.

Entre le restaurant, le stationnement et la tenue vestimentaire, la facture moyenne d'une rencontre grimperait à 174$.

Marie-Ève Tremblay et Sylvie Lavallée explorent l’impact de l’inflation sur nos relations: l’argent est-il devenu un frein à l’amour? 

De la pression de payer la facture aux alternatives gratuites comme la marche en plein air, ce segment propose des pistes pour privilégier la connexion humaine sans vider son compte en banque. 

Écoutez la psychothérapeute et sexologue Sylvie Lavallée à ce sujet, à Radio textos avec Marie-Eve Tremblay. 

