Société
Entre amour et dommages collatéraux

Maurice «Mom» Boucher: Alexandra Mongeau se confie sur son père

par 98.5

0:00
13:27

Alexandra Mongeau, la fille du criminel notoire Maurice «Mom» Boucher, publie mercredi le livre Mon père, Mom et moi.

Coécrit avec l'animatrice, conceptrice, productrice au contenu, Isabelle Marjorie Tremblay, cet ouvrage offre une incursion inédite dans l'intimité d'une enfant ayant grandi dans l'ombre de la guerre des motards.

Alexandra y relate la complexité de sa relation avec son père, marquée par une «confiance aveugle» qui l'a menée jusque dans un complot pour meurtre, une erreur qu'elle analyse aujourd'hui avec le recul d'une mère souhaitant briser le cycle pour ses propres enfants.

Écoutez Alexandra Mongeau et l'animatrice Isabelle Marjorie Tremblay aborder le tout, mercredi midi, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

«Je crois que dans la vie, tu devrais avoir une confiance aveugle envers tes parents. [...] C'est ça que j'avais pour lui, et ça a été là mon erreur de parcours.»

Alexandra Mongeau

Les deux auteures insistent sur le fait que ce récit ne vise en aucun cas à glorifier le crime ou le parcours de Maurice Boucher.

Il s'agit plutôt d'un témoignage sur les dommages collatéraux du crime organisé et sur la résilience nécessaire pour se reconstruire après avoir été plongée, malgré elle, dans un univers de violence et de trahison.

