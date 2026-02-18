Entre amour et dommages collatéraux

Alexandra Mongeau, la fille du criminel notoire Maurice «Mom» Boucher, publie mercredi le livre Mon père, Mom et moi.

Coécrit avec l'animatrice, conceptrice, productrice au contenu, Isabelle Marjorie Tremblay, cet ouvrage offre une incursion inédite dans l'intimité d'une enfant ayant grandi dans l'ombre de la guerre des motards.

Alexandra y relate la complexité de sa relation avec son père, marquée par une «confiance aveugle» qui l'a menée jusque dans un complot pour meurtre, une erreur qu'elle analyse aujourd'hui avec le recul d'une mère souhaitant briser le cycle pour ses propres enfants.

