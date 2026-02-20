 Aller au contenu
Sports
Alexandre Bilodeau sur la 2e place de Kingsbury

par 98.5

0:00
1:21:06

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 20 février 2026 21:50

Avec

Mikaël Kingsbury, à gauche, observe l'Australien Cooper Woods célébrer sa victoire lors de la finale F2 de bosses masculines aux Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina 2026, à Livigno, en Italie, le jeudi 12 février 2026. Selon Alexandre Bilodeau, la présence de l'Australien sur le podium est discutable. / Sean Kilpatrick/La Presse Canadienne

Double médaillé d'or, le skieur acrobatique Alexandre Bilodeau a offert des performances d'anthologie lors des Jeux de Vancouver (2010) et de Sotchi (2014). À Vancouver, Bilodeau a inscrit son nom dans la légende en étant le premier Canadien à remporter l'or lors de Jeux tenus en sol canadien.

Le Québécois a également été le plus jeune vainqueur d'une épreuve de bosses en Coupe du monde, en plus d'avoir récolté 19 victoires et 48 podiums sur ce circuit.

Écoutez cette édition de Ça sent la coupe avec le skieur acrobatique Alexandre Bilodeau et les animateurs Mario Langlois et Pierre Gervais, vendredi, aux Amateurs de sports.

Parmi les sujets abordés:

  • La pression de performer;
  • L'inspiration de son frère Frédéric, atteint de paralysie cérébrale;
  • Sa cave à vin de 1200 bouteilles;
  • Son après-carrière dans le monde de la finance;
  • Son opinion sur la médaille d'argent de Kingsbury: «L'Australien ne devait pas finir 1er, ni 2e, et 3e, encore, c'est débattable.»
  • Son regard sur les Jeux de Milan.

