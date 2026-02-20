Alexandre Bilodeau sur la 2e place de Kingsbury

Double médaillé d'or, le skieur acrobatique Alexandre Bilodeau a offert des performances d'anthologie lors des Jeux de Vancouver (2010) et de Sotchi (2014). À Vancouver, Bilodeau a inscrit son nom dans la légende en étant le premier Canadien à remporter l'or lors de Jeux tenus en sol canadien.

Le Québécois a également été le plus jeune vainqueur d'une épreuve de bosses en Coupe du monde, en plus d'avoir récolté 19 victoires et 48 podiums sur ce circuit.

Écoutez cette édition de Ça sent la coupe avec le skieur acrobatique Alexandre Bilodeau et les animateurs Mario Langlois et Pierre Gervais, vendredi, aux Amateurs de sports.

Parmi les sujets abordés: