Politique provinciale
Fiasco SAAQclic

Poursuite contre la SAAQ : une démarche dangereuse pour la CAQ?

par 98.5

Entendu dans

Signé Lévesque

le 21 février 2026 09:33

Avec

Frédéric Bérard
Denis Lévesque
Denis Lévesque
Frédéric Bérard / Cogeco Média

François Legault a émis la possibilité de poursuivre les ex-dirigeants de la SAAQ pour leur gestion catastrophique de la plateforme SAAQclic.

Le chroniqueur Frédéric Bérard estime que de telles poursuites pourraient se retourner contre le gouvernement de la CAQ.

En effet, les ministres actuels pourraient être contraints de témoigner sur leur propre gestion et leur connaissance du dossier au moment où les coûts explosaient.

Écoutez le chroniqueur politique Frédéric Bérard analyser la situation, samedi, au micro de Denis Lévesque.

«Là, vous êtes en train de me dire que nous avons claqué plus d'un milliard de dollars. Vous n'étiez pas au courant de ça ? Vous n'avez pas fait un petit virement en ligne ? »

Frédéric Bérard

