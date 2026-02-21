Fiasco SAAQclic

François Legault a émis la possibilité de poursuivre les ex-dirigeants de la SAAQ pour leur gestion catastrophique de la plateforme SAAQclic.

Le chroniqueur Frédéric Bérard estime que de telles poursuites pourraient se retourner contre le gouvernement de la CAQ.

En effet, les ministres actuels pourraient être contraints de témoigner sur leur propre gestion et leur connaissance du dossier au moment où les coûts explosaient.

Écoutez le chroniqueur politique Frédéric Bérard analyser la situation, samedi, au micro de Denis Lévesque.