Finale Canada-États-Unis

La tension est à son comble alors que la finale de hockey féminin Canada-États-Unis paralyse littéralement le pays.

Entre les écoles de l'Ontario qui suspendent les cours et les bureaux québécois qui vibrent au rythme des buts, Marie-Eve Tremblay et Meeker Guerrier explorent ce phénomène rassembleur.

Pourquoi est-il devenu impossible de se concentrer au bureau?

Des témoignages touchants, dont celui d'un fils rendant hommage à son père au cimetière au son du match, illustrent que le hockey aux Jeux olympiques dépasse largement le simple cadre sportif: c'est notre tissu social en pleine effervescence.

Écoutez Meeker Guerrier, chroniqueur sportif au Québec maintenant, aborder le sujet au micro de Marie-Eve Tremblay.