Jeux de Milan
Finale Canada-États-Unis

La fièvre des Jeux de Milan: incapables de vous concentrer au travail?

par 98.5

0:00
26:00

Entendu dans

Radio textos

le 19 février 2026 10:49

Avec

Meeker Guerrier
Meeker Guerrier
Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Le hockey, sport national et élément d’identité québécoise, rassemble la population, transcende les milieux (travail, école, deuil) et suscite de fortes émotions collectives, notamment lors des victoires canadiennes et des rivalités historiques avec les États-Unis. / (AP Photo/Petr David Josek)

La tension est à son comble alors que la finale de hockey féminin Canada-États-Unis paralyse littéralement le pays.

Entre les écoles de l'Ontario qui suspendent les cours et les bureaux québécois qui vibrent au rythme des buts, Marie-Eve Tremblay et Meeker Guerrier explorent ce phénomène rassembleur.

Pourquoi est-il devenu impossible de se concentrer au bureau?

Des témoignages touchants, dont celui d'un fils rendant hommage à son père au cimetière au son du match, illustrent que le hockey aux Jeux olympiques dépasse largement le simple cadre sportif: c'est notre tissu social en pleine effervescence.

Écoutez Meeker Guerrier, chroniqueur sportif au Québec maintenant, aborder le sujet au micro de Marie-Eve Tremblay. 

«Peu importe le résultat, tu vis des montagnes russes d'émotions sans incidence directe sur ta vie.»

Meeker Guerrier

