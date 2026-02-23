Publicité de l'Église du paradis

De Montréal à Lévis, des panneaux publicitaires religieux géants «Jésus Sauveur» font réagir les automobilistes.

Entre la liberté d’expression et la laïcité de l’État, où trace-t-on la ligne?

Stéphane Gendron analyse cette controverse et s'inquiète de la transformation de notre patrimoine religieux.

Écoutez l'ex-maire de Huntingdon partager son avis sur ce dossier, lundi, à l'émission Radio Textos avec Marie-Eve Tremblay.