Assassinat du chef «El Mencho»

La situation au Mexique, plus précisément à Puerto Vallarta, est au coeur du tour d'horizon de Patrick Lagacé lundi matin.
L'assassinat par l'État mexicain de Nemesio Oseguera Cervantes, dit «El Mencho», le puissant chef du cartel Jalisco Nouvelle Génération, a mis le feu aux poudres.
L'annonce de sa mort, survenue lors de son transport vers l'hôpital, a déclenché une vague de violence sans précédent dans plusieurs États et villes.
En guise de représailles, les cartels ont délibérément ciblé des commerces et des véhicules, forçant les populations locales et les touristes à se barricader.
La situation a atteint un tel niveau d'insécurité que des transporteurs aériens canadiens et américains, dont Transat, Air Canada, Sunwing et WestJet, ont suspendu leurs vols ou fait faire demi-tour à certains appareils.
Écoutez l'animateur Patrick Lagacé commenter la situation lundi matin.
«Les cartels ont voulu faire payer le prix à la population pour mettre de la pression sur le gouvernement et envoyer un message [...] voyez le prix à payer si vous tuez un des nôtres.»
Autres sujets abordés
- Les tarifs douaniers de Donald Trump invalidés par la Cour suprême;
- Pas juste au Québec: de nombreux dérapages informatiques ont aussi lieu au fédéral;
- Retour au bureau pour les fonctionnaires: des doutes quant à la productivité et aux gains réels entourant le présentiel;
- Volodymyr Zelensky met en garde contre une Troisième Guerre mondiale déclenchée par Poutine;
- OpenAI est critiqué pour ne pas avoir averti la GRC après avoir détecté des propos inquiétants de la tireuse de Tumbler Ridge via ChatGPT;
- La bannière Maxi connaît un succès fulgurant au Québec.