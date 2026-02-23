Assassinat du chef «El Mencho»

La situation au Mexique, plus précisément à Puerto Vallarta, est au coeur du tour d'horizon de Patrick Lagacé lundi matin.

L'assassinat par l'État mexicain de Nemesio Oseguera Cervantes, dit «El Mencho», le puissant chef du cartel Jalisco Nouvelle Génération, a mis le feu aux poudres.

L'annonce de sa mort, survenue lors de son transport vers l'hôpital, a déclenché une vague de violence sans précédent dans plusieurs États et villes.

En guise de représailles, les cartels ont délibérément ciblé des commerces et des véhicules, forçant les populations locales et les touristes à se barricader.

La situation a atteint un tel niveau d'insécurité que des transporteurs aériens canadiens et américains, dont Transat, Air Canada, Sunwing et WestJet, ont suspendu leurs vols ou fait faire demi-tour à certains appareils.

