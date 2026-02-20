Les tarifs invalidés

C'est une nouvelle de dernière heure qui secoue l'économie nord-américaine : la Cour suprême des États-Unis vient d'invalider les tarifs douaniers imposés par Donald Trump.

Si cette décision à 6 contre 3 apporte un vent de soulagement immédiat pour des secteurs clés comme l'automobile, l'incertitude demeure.

L'experte Valérie Beaudoin nous aide à y voir clair: pourquoi certains tarifs sur l'acier et l'aluminium restent-ils en place?

Entre la possibilité de remboursements massifs et la menace d'une contre-attaque législative de Washington, découvrez pourquoi la partie est encore loin d'être gagnée pour les exportateurs du Canada.

Écoutez Valérie Beaudoin, chercheure associée à la Chaire Raoul-Dandurand, donner les détails vendredi à Radio textos.