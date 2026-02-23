Religion et espace public

Des panneaux publicitaires affichant les mots «Jésus Sauveur» font réagir un peu partout à travers la province, menant des citoyens a déposé des plaintes contre les propriétaires de ces affichages.

Malgré que ce type d'affichage soit tout à fait légal, le débat entourant la religion et la liberté d'expression refait surface. L'animatrice Marie-Eve Tremblay pose la question aux auditeurs: Devrait-on interdire les publicités religieuses dans les espaces publics?

Selon le pasteur de l'église protestante évangélique de Montréal qui est derrière cet affichage, l'objectif ne serait pas de faire du recrutement religieux, mais plutôt «d'inciter les gens à ouvrir la Bible».

Écoutez le chroniqueur spécialisé en actualité religieuse Alain Pronkin discuter de ce dossier, lundi, au micro de Marie-Eve Tremblay.