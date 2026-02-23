 Aller au contenu
Société
Religion et espace public

«Jésus Sauveur»: des panneaux publicitaires font réagir au Québec

par 98.5

0:00
12:06

Entendu dans

Radio textos

le 23 février 2026 11:15

Avec

Quelle est la place légitime de la publicité religieuse dans l'espace public au Québec? / Sharkshock/ Adobe Stock

Des panneaux publicitaires affichant les mots «Jésus Sauveur» font réagir un peu partout à travers la province, menant des citoyens a déposé des plaintes contre les propriétaires de ces affichages.

Malgré que ce type d'affichage soit tout à fait légal, le débat entourant la religion et la liberté d'expression refait surface. L'animatrice Marie-Eve Tremblay pose la question aux auditeurs: Devrait-on interdire les publicités religieuses dans les espaces publics?

Selon le pasteur de l'église protestante évangélique de Montréal qui est derrière cet affichage, l'objectif ne serait pas de faire du recrutement religieux, mais plutôt «d'inciter les gens à ouvrir la Bible».

Écoutez le chroniqueur spécialisé en actualité religieuse Alain Pronkin discuter de ce dossier, lundi, au micro de Marie-Eve Tremblay. 

