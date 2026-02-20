 Aller au contenu
Société
Le Boys club

Fin de vie, sexe et performances sportives: la science démystifie le tout

par 98.5

0:00
37:13

Entendu dans

Radio textos

le 20 février 2026 12:06

Avec

Meeker Guerrier
Meeker Guerrier
Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay

et autres

Fin de vie, sexe et performances sportives: la science démystifie le tout
Radio textos / Cogeco Média

Cette semaine au Boys club, Marie-Ève Tremblay et ses complices s’attaquent à deux sujets aux antipodes, mais tout aussi fascinants.

D'abord, on explore la réalité méconnue des «thanadoulas» avec Marie-Josée Legris. 

Comment apprivoiser la fin de vie, faciliter le dialogue avec ses proches et laisser un legs significatif au-delà du testament? 

Puis, la chroniqueuse Andréanne Théberge nous plonge dans les coulisses des Jeux pour répondre à une question millénaire: faire l’amour avant une compétition nuit-il réellement aux résultats? 

Écoutez la discussion sur ces sujets au Boys club, vendredi avec Hugo Meunier rédacteur en chef du magazine Urbania, Meeker Guerrier, chroniqueur au 98.5, Marie-Josée Legris, thanadoula et la comédienne Andréanne Théberge, vendredi. 

