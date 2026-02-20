Le Boys club

Cette semaine au Boys club, Marie-Ève Tremblay et ses complices s’attaquent à deux sujets aux antipodes, mais tout aussi fascinants.

D'abord, on explore la réalité méconnue des «thanadoulas» avec Marie-Josée Legris.

Comment apprivoiser la fin de vie, faciliter le dialogue avec ses proches et laisser un legs significatif au-delà du testament?

Puis, la chroniqueuse Andréanne Théberge nous plonge dans les coulisses des Jeux pour répondre à une question millénaire: faire l’amour avant une compétition nuit-il réellement aux résultats?

Écoutez la discussion sur ces sujets au Boys club, vendredi avec Hugo Meunier rédacteur en chef du magazine Urbania, Meeker Guerrier, chroniqueur au 98.5, Marie-Josée Legris, thanadoula et la comédienne Andréanne Théberge, vendredi.