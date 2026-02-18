«On va créer une génération de fainéants»

Dans sa dernière chronique, Patrick Lagacé raconte l’histoire de Lionel, un agent de stationnement confronté à une cliente refusant de croire que son véhicule était trop haut pour entrer...

Sa justification? ChatGPT lui avait assuré que ça passerait!

Pour Nicolas Duvernois, cette anecdote illustre un déclin inquiétant de notre esprit critique au profit de la facilité technologique.

Entre l’omniprésence de l'IA et l'effervescence humaine des Jeux de Milan, ce segment explore comment nous perdons nos réflexes cognitifs et pourquoi nous avons tant besoin de ces «moments de pur bonheur» devant nos écrans.

