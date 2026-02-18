 Aller au contenu
«On va créer une génération de fainéants»

L'intelligence artificielle rend-elle l'humain paresseux?

par 98.5

le 18 février 2026 11:47

Marie-Eve Tremblay
Nicolas Duvernois
L'intelligence artificielle rend-elle l'humain paresseux?
Affaires et société avec Nicolas Duvernois

Dans sa dernière chronique, Patrick Lagacé raconte l’histoire de Lionel, un agent de stationnement confronté à une cliente refusant de croire que son véhicule était trop haut pour entrer...

Sa justification? ChatGPT lui avait assuré que ça passerait!

Pour Nicolas Duvernois, cette anecdote illustre un déclin inquiétant de notre esprit critique au profit de la facilité technologique.

Entre l’omniprésence de l'IA et l'effervescence humaine des Jeux de Milan, ce segment explore comment nous perdons nos réflexes cognitifs et pourquoi nous avons tant besoin de ces «moments de pur bonheur» devant nos écrans.

Écoutez la chronique affaires et société de Nicolas Duvernois, mercredi à Radio textos avec Marie-Eve Tremblay. 

«On va créer une génération de fainéants... pas nécessairement en termes de travail, mais de fainéants dans les réflexes de faire un effort ou de chercher une réponse.»

Nicolas Duvernois

