Approuvé par Santé Canada

Santé Canada vient d’approuver pour la première fois un médicament générique de l’Ozempic pour une fraction du prix.

Commercialisé à compter de cet été, il sera mis en vente environ 75 % moins cher que la version originale.

Écoutez Benoit Morin, président de l’Association québécoise des pharmaciens propriétaires, faire le point, mercredi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

Ce traitement utilisé par les patients atteints de diabète de type 2 est devenu populaire pour ses qualités de coupe-faim.

Benoit Morin rappelle qu’il ne doit pas être acheté sans avoir demandé conseil auprès d’un professionnel de la santé au préalable.