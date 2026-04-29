Dans les parcs, les jardins…

Il semble que les bernaches soient de plus en plus présentes dans certaines régions du Québec et elles apportent leur lot de nuisances.

Ces oiseaux causent des problèmes, notamment à cause de la quantité de déjections qu’ils produisent dans les rues, les jardins, les stationnements…

Comment faire face aux nuisances des bernaches sans nuire à ces animaux ?

Écoutez Pierre Gingras, chroniqueur vivant et passionné des oiseaux, analyser le tout, mercredi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.