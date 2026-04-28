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L'arme que l'on ne peut plus arrêter

Ukraine: les drones révolutionnent la guerre et créent des «zones de mort»

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 28 avril 2026 08:41

Avec

Fabrice De Pierrebourg
Fabrice De Pierrebourg
Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Ukraine: les drones révolutionnent la guerre et créent des «zones de mort»
Fabrice De Pierrebourg / Cogeco Média

De retour de son neuvième voyage en Ukraine pour le magazine L'Actualité, le reporter Fabrice de Pierrebourg dresse un portrait terrifiant de l'évolution du conflit dans le Donbass.

Selon lui, la guerre conventionnelle a laissé place à une «guerre de drones» omniprésente, transformant le champ de bataille en un laboratoire technologique où l'art de la guerre moderne est totalement redéfini.

Ces appareils, désormais capables de traquer des cibles jusqu'à 30 kilomètres derrière les lignes, ne laissent aucun répit aux militaires comme aux civils.

Écoutez Fabrice de Pierrebourg, journaliste d’enquête, envoyé spécial en Ukraine pour le magazine l’Actualité, mardi à Lagacé le matin

«On appelle ça des safaris humains. [...] N’importe qui qui marche dans la rue peut être blessé ou tué par ces drones.»

Fabrice de Pierrebourg

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