L'arme que l'on ne peut plus arrêter

De retour de son neuvième voyage en Ukraine pour le magazine L'Actualité, le reporter Fabrice de Pierrebourg dresse un portrait terrifiant de l'évolution du conflit dans le Donbass.

Selon lui, la guerre conventionnelle a laissé place à une «guerre de drones» omniprésente, transformant le champ de bataille en un laboratoire technologique où l'art de la guerre moderne est totalement redéfini.

Ces appareils, désormais capables de traquer des cibles jusqu'à 30 kilomètres derrière les lignes, ne laissent aucun répit aux militaires comme aux civils.

Écoutez Fabrice de Pierrebourg, journaliste d’enquête, envoyé spécial en Ukraine pour le magazine l’Actualité, mardi à Lagacé le matin.