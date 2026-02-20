À l'occasion de sa chronique politique, Louis Lacroix revient sur le retrait de l'article 29 du projet de constitution québécoise par le ministre Simon Jolin-Barrette.
Ce dernier a finalement cédé devant les pressions internes à la CAQ et les critiques de nombreux groupes civils, craignant qu'une codification du droit à l'avortement ne le rende paradoxalement plus vulnérable à des contestations judiciaires.
Autres sujets traités:
- Course à la chefferie de la CAQ: Christine Fréchette et Bernard Drainville organisent d'importants rassemblements;
- Élection partielle dans Chicoutimi: le Parti Québécois est favori selon les sondages.