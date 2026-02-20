 Aller au contenu
Politique provinciale
Pressions internes à la CAQ

Avortement dans la Constitution: Simon Jolin-Barrette retire l'article 29

par 98.5

0:00
11:47

Entendu dans

Lagacé le matin

le 20 février 2026 07:17

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Louis Lacroix
Louis Lacroix
Avortement dans la Constitution: Simon Jolin-Barrette retire l'article 29
La chronique politique de Louis Lacroix / Cogeco Média

À l'occasion de sa chronique politique, Louis Lacroix revient sur le retrait de l'article 29 du projet de constitution québécoise par le ministre Simon Jolin-Barrette.

Ce dernier a finalement cédé devant les pressions internes à la CAQ et les critiques de nombreux groupes civils, craignant qu'une codification du droit à l'avortement ne le rende paradoxalement plus vulnérable à des contestations judiciaires.

Écoutez la chroniqueur politique Louis Lacroix aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Autres sujets traités:

  • Course à la chefferie de la CAQ: Christine Fréchette et Bernard Drainville organisent d'importants rassemblements;
  • Élection partielle dans Chicoutimi: le Parti Québécois est favori selon les sondages.

