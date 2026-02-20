À l'occasion de sa chronique politique, Louis Lacroix revient sur le retrait de l'article 29 du projet de constitution québécoise par le ministre Simon Jolin-Barrette.

Ce dernier a finalement cédé devant les pressions internes à la CAQ et les critiques de nombreux groupes civils, craignant qu'une codification du droit à l'avortement ne le rende paradoxalement plus vulnérable à des contestations judiciaires.

Écoutez la chroniqueur politique Louis Lacroix aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

