Le Canada réussira-t-il à décrocher 20 médailles? «Je ne suis pas certain»

par 98.5

le 20 février 2026 08:02

Patrick Lagacé
Philippe Bonneville
Le Canada réussira-t-il à décrocher 20 médailles? «Je ne suis pas certain»
Philippe Bonneville / Cogeco Média

Tous les yeux seront tournés vers l'équipe canadienne de hockey masculin vendredi, alors que les hommes de Jon Cooper affronteront en avant-midi la Finlande pour tenter d'obtenir leur place en finale.

Aurons-nous droit à un affrontement Canada-États-Unis pour la médaille d'or? Semble-t-il que même le président des États-Unis, Donald Trump, pourrait assister à ce match.

Écoutez Philippe Bonneville mettre la table pour la journée aux Jeux de Milan, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé. 

Par ailleurs, certains prédisaient avant le début des Jeux de Milan que la délégation canadienne pourrait battre son record de 29 médailles.

Avec seulement 15 obtenus jusqu'à maintenant, le Canada réussira-t-il à seulement passer la barre des 20?

Autre sujet abordé:

  • Tradition aux jeux: des collectionneurs du monde entier à Milan pour se procurer des épinglettes. 

