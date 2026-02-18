À 45 ans, Jacques Aubin pesait 415 livres et craignait de mourir avant de voir ses enfants réaliser leurs projets.

Aujourd'hui âgé de 62 ans, il raconte son combat contre l'obésité et ses dépendances dans son livre Pour une fois, va jusqu'au bout.

Sans avoir recours à la chirurgie bariatrique ni aux médicaments populaires comme l'Ozempic, il a réussi à perdre 225 livres en modifiant radicalement ses habitudes de vie.

Son secret? Une persévérance quotidienne, un sommeil réparateur et une restructuration complète de son alimentation et de son activité physique, débutée à coup de «5 minutes de vélo» par jour.

