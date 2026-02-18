 Aller au contenu
Livre: «Pour une fois, va jusqu'au bout»

«Une estime de soi à retrouver»: comment il est passé de 415 à 190 livres

le 18 février 2026 11:02

Marie-Eve Tremblay
«Une estime de soi à retrouver»: comment il est passé de 415 à 190 livres
À 45 ans, Jacques Aubin pesait 415 livres et craignait de mourir avant de voir ses enfants réaliser leurs projets.

Aujourd'hui âgé de 62 ans, il raconte son combat contre l'obésité et ses dépendances dans son livre Pour une fois, va jusqu'au bout.

Sans avoir recours à la chirurgie bariatrique ni aux médicaments populaires comme l'Ozempic, il a réussi à perdre 225 livres en modifiant radicalement ses habitudes de vie.

Son secret? Une persévérance quotidienne, un sommeil réparateur et une restructuration complète de son alimentation et de son activité physique, débutée à coup de «5 minutes de vélo» par jour.

Écoutez le témoignage de Jacques Aubin, conférencier, formateur et auteur, mercredi, à Radio textos. 

«Je me suis fait peser dans un abattoir à cochons pour savoir mon poids, parce que la balance de mon médecin se terminait à 350 lb. [...] J'ai pleuré dans ma voiture.»

Jacques Aubin

