Les fausses publications générées par l'intelligence artificielle qui circulent sur les réseaux sociaux demeurent une importante problématique.

Le CHUM en a notamment été victime alors que son logo, celui d'un hôpital crédible, a été utilisé pour vendre des produits de perte de poids qui peuvent être dangereux pour la santé.

Pour contrer ces fausses publicités, le CHUM a publié un jeu des sept erreurs pour faire réaliser aux internautes que l'organisation n'est pas derrière ces produits.

