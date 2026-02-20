Alors que les négociations pour un pacte de libre-échange entre le Canada et l'Inde reprennent, l'ombre de Donald Trump plane sur les relations commerciales nord-américaines.

Selon des informations du New York Times, le président et ses conseillers envisagent d'abandonner l'accord actuel entre le Canada, le Mexique et les États-Unis pour revenir à des ententes bilatérales, menaçant même de jeter complètement l'entente avec Ottawa.

Écoutez le chroniqueur Dimitri Soudas aborder le tout, vendredi matin, à l’émission de Patrick Lagacé.

Selon lui, ces menaces font partie d'une stratégie de pression bien connue du clan Trump, notamment pour forcer des concessions sur la gestion de l'offre dans le secteur agroalimentaire canadien.

Il souligne toutefois qu'une rupture totale détruirait les chaînes d'approvisionnement dont dépendent des milliers d'entreprises américaines.