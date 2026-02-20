Agressions sexuelles, enlèvements et menaces

Jean Désormeaux, un agresseur en série, a finalement pu être identifié, plus de 30 ans après les faits.

Il a agressé trois adolescentes au début des années 1990 dans le sentier du parc Thomas-Chapais de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve à Montréal

Plus de 30 ans plus tard, en 2023, une demande de réactivation d’enquête est faite au SPVM par les trois victimes et on a ainsi pu procéder à des analyses supplémentaires à l’aide de méthodes scientifiques récentes, à partir du matériel encore disponible dans le dossier.

Écoutez Bénédicte Lebel aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Elle explique que la Banque nationale de données génétiques a pu émettre un avis de concordance le 30 août 2023 et confirmer qu'il s'agissait de Jean Desormeaux.

L’homme qui a aujourd’hui 61 ans a plaidé coupable à des chefs d’agression sexuelle, d’enlèvement et de menaces de mort en lien avec les trois agressions.

