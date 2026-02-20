Après une histoire bouleversante

Après avoir partagé son histoire bouleversante le 4 février dernier, Lisette Perron a reçu la confirmation que le gouvernement du Québec couvrira désormais les frais liés à ses soins de stomie.

À 65 ans, cette femme qui a connu l'itinérance craignait de retourner à la rue en raison de factures mensuelles de 600$ qu'elle ne pouvait assumer depuis son passage de l'aide sociale au régime de pensions fédéral.

Écoutez Lisette Perron aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Grâce à une mobilisation médiatique et politique, notamment l'intervention de la députée de Québec solidaire Manon Massé, le CIUSSS a régularisé sa situation pour que ses produits soient payés «pour toujours».

Mme Perron a tenu à remercier l'équipe de l'émission pour avoir porté sa voix, soulignant que sans cette aide, elle aurait dû composer avec des moyens de fortune dangereux pour sa santé.

L'invitée encourage d'ailleurs tous ceux qui vivent une situation similaire à ne pas hésiter à solliciter leur CLSC pour faire valoir leurs droits.