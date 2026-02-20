Les États-Unis ont-ils des preuves?

L'ex-président des États-Unis Barack Obama fait beaucoup jaser depuis quelques jours. Lors d'un balado, il a été questionné à savoir si les extraterrestres existaient vraiment, ce à a quoi il a répondu que oui, mais qu'il n'en a jamais vu.

Cela a suscité un tollé de réactions sur les réseaux sociaux et c'est maintenant au tour de l'actuel président de s'en mêler.

Donald Trump a accusé Barack Obama d'avoir révélé des informations classifiées sur les extraterrestres.

Écoutez Frédéric Labelle parler de ce sujet qui fait beaucoup réagir au micro de Patrick Lagacé, vendredi.

