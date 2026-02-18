Marwah Rizqy non réintégrée au Parti libéral

La députée indépendante Marwah Rizqy ne réintégrera pas les rangs du pari libéral, a décidé le nouveau chef de la formation politique, Charles Milliard.
Écoutez l'animatrice et chroniqueuse Nathalie Normandeau en discuter, mercredi, au micro de Philippe Cantin.
«C'était une décision très sage. Il dit que ce n'est pas une punition. Mais, compte tenu de l'enjeu juridique, de la poursuite de Geneviève Hinse contre elle, pour lui, c'était difficile de la réintégrer. C'est aussi la résistance de son caucus à l'endroit de sa réintégration qui, selon moi, a fait la différence.»