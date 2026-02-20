 Aller au contenu
Politique municipale
Gestion de la métropole

100 jours à la mairie: un bilan teinté de défis pour Soraya Martinez Ferrada

par 98.5

0:00
13:24

Entendu dans

Lagacé le matin

le 20 février 2026 07:59

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
100 jours à la mairie: un bilan teinté de défis pour Soraya Martinez Ferrada
100 jours à la mairie: un bilan teinté de défis pour Soraya Martinez Ferrada / Christopher Katsarov / La Presse Canadienne

Après 100 jours à la tête de Montréal, la mairesse Soraya Martinez Ferrada constate que la gestion de la métropole demeure un défi colossal, marqué par une bureaucratie qu'elle juge encore trop lourde.

Elle souligne que malgré les changements d'administrations au fil des décennies, les défis d'efficacité et de complexité administrative restent les mêmes qu'il y a 20 ans.

Écoutez la mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Interrogée sur l'efficacité de la «machine» montréalaise, elle accorde une note de passage de six sur 10, insistant sur la nécessité d'améliorer la gestion des contrats et des services de base, comme le déneigement et la collecte des résidus.

Elle plaide pour une plus grande équité entre les arrondissements afin que tous les citoyens, peu importe leur quartier, aient accès à une qualité de service uniforme.

«Je pense qu'actuellement, on est sur le bord de la note de passage. [...] On doit être plus efficaces dans la gestion de nos contrats, dans la gestion du ramassage de poubelles, de recyclage, de nids-de-poule, de trottoirs.»

Soraya Martinez Ferrada

La mairesse anticipe un printemps difficile pour les routes et réclame un soutien financier accru de Québec et du fédéral pour la mise à niveau des infrastructures vieillissantes, notamment pour les usines d'eau.

Elle souhaite une discussion franche avec Québec pour combiner les efforts financiers sur des projets structurants, à l'image de ce qui a été fait pour le Quartier des spectacles.

Vous aimerez aussi

Trottoirs glacés à Montréal: les plaintes au 311 explosent de 190%
La commission
Trottoirs glacés à Montréal: les plaintes au 311 explosent de 190%
0:00
6:53
Lutte contre l’itinérance: Montréal mise sur une unité d’élite
La commission
Lutte contre l’itinérance: Montréal mise sur une unité d’élite
0:00
3:42

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Attaque imminente de l'Iran: Washington déploie une force de frappe colossale
Rattrapage
La tension monte d'un cran au Moyen-Orient
Attaque imminente de l'Iran: Washington déploie une force de frappe colossale
Projet de constitution: une protection «fictive» du droit à l'avortement?
Rattrapage
Aucune garantie juridique réelle
Projet de constitution: une protection «fictive» du droit à l'avortement?
Dominique Fils-Aimé: «L'un des plus beaux talents du Québec» -Catherine Brisson
Rattrapage
Elle sort son cinquième album
Dominique Fils-Aimé: «L'un des plus beaux talents du Québec» -Catherine Brisson
IA: le logo du CHUM utilisé pour vendre des produits de perte de poids
Rattrapage
Fausses publicités
IA: le logo du CHUM utilisé pour vendre des produits de perte de poids
Victoire pour Lisette Perron: Québec acceptera enfin de payer ses sacs de stomie
Rattrapage
Après une histoire bouleversante
Victoire pour Lisette Perron: Québec acceptera enfin de payer ses sacs de stomie
Avortement: «J'ai décidé de le retirer pour protéger le droit des femmes»
Rattrapage
Ne sera pas inscrit dans le projet de constitution
Avortement: «J'ai décidé de le retirer pour protéger le droit des femmes»
Réunion du Conseil de la paix: «C'est complètement loufoque»
Rattrapage
Sur l'avenir de Gaza
Réunion du Conseil de la paix: «C'est complètement loufoque»
Libre-échange: Donald Trump menace de jeter complètement l’accord avec le Canada
Rattrapage
Relations commerciales nord-américaines
Libre-échange: Donald Trump menace de jeter complètement l’accord avec le Canada
Le Canada réussira-t-il à décrocher 20 médailles? «Je ne suis pas certain»
Rattrapage
Jeux de Milan
Le Canada réussira-t-il à décrocher 20 médailles? «Je ne suis pas certain»
«Il y a seulement 22 pays qui ont un plus gros PIB que les ventes d'Amazon»
Rattrapage
Maintenant plus gros que Walmart
«Il y a seulement 22 pays qui ont un plus gros PIB que les ventes d'Amazon»
Avortement dans la Constitution: Simon Jolin-Barrette retire l'article 29
Rattrapage
Pressions internes à la CAQ
Avortement dans la Constitution: Simon Jolin-Barrette retire l'article 29
Extraterrestres: Trump accuse Obama d'avoir révélé des informations classifiées
Rattrapage
Les États-Unis ont-ils des preuves?
Extraterrestres: Trump accuse Obama d'avoir révélé des informations classifiées
Spécial «Électrique» | L'énigme du vendredi 20 février
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «Électrique» | L'énigme du vendredi 20 février
Lydia et le vaisseau des tempêtes: un film d’animation 100% québécois
Rattrapage
Une production ambitieuse
Lydia et le vaisseau des tempêtes: un film d’animation 100% québécois