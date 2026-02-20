Sur l'avenir de Gaza

Le Conseil de la paix, créé pour aider dans la bande de Gaza et faire le point sur l'avenir du territoire palestinien, a tenu sa première réunion jeudi.

Près d'une cinquantaine de pays étaient représentés. Certains soupçonnent toutefois le président américain Donald Trump, qui est derrière la création de ce conseil, de vouloir en faire une alternative à l'ONU.

À la clôture de la rencontre, il a toutefois promis de travailler avec l'Organisation des Nations unies et de la ramener à la santé.

Mais que retenir de cette première rencontre?

«C'est complètement loufoque» ont été les premiers mots de Jean-François Lépine.

