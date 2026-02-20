Ne sera pas inscrit dans le projet de constitution

Le ministre de la Justice du Québec, Simon Jolin-Barrette, a décidé de retirer le droit à l'avortement de son projet de constitution québécoise.

Il explique que l'objectif du gouvernement était de faire en sorte de positionner l'État québécois comme étant un défenseur du droit à l'avortement et donc, de préserver le libre choix des femmes si ce droit était attaqué.

Or, après de nombreuses consultations, il n'a eu d'autres choix que de réaliser qu'inclure le droit à l'avortement dans la constitution n'était pas la bonne solution.

Écoutez Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et leader parlementaire du gouvernement de la CAQ, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.