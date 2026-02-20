À l'occasion de son tour d'horizon de l'actualité, Patrick Lagacé revient sur l'arrestation historique de l'ex-prince Andrew en lien avec l'affaire Epstein.

Une photo du membre de la famille royale sortant du poste de police a particulièrement retenu l'attention de l'animateur, soutenant qu'il avait l'air «d'un chevreuil dans les phares d'un 18-roues».

Patrick Lagacé explique que l'enquête place Andrew Mountbatten Windsor au coeur des histoires de trafic sexuel et d'échange d'informations confidentielles entourant le pédocriminel Jeffrey Epstein.

Ce scandale secoue la monarchie britannique, marquant la première arrestation criminelle d'un membre de la famille royale en plus de 350 ans.

