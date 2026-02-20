 Aller au contenu
Société
Tour d'horizon de l'actualité

Affaire Epstein: arrestation historique de l'ex-prince Andrew

par 98.5

0:00
17:25

Entendu dans

Lagacé le matin

le 20 février 2026 06:26

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Valérie Lebeuf
Valérie Lebeuf
Affaire Epstein: arrestation historique de l'ex-prince Andrew
Le tour d'horizon de Patrick Lagacé / Cogeco Média

À l'occasion de son tour d'horizon de l'actualité, Patrick Lagacé revient sur l'arrestation historique de l'ex-prince Andrew en lien avec l'affaire Epstein.

Une photo du membre de la famille royale sortant du poste de police a particulièrement retenu l'attention de l'animateur, soutenant qu'il avait l'air «d'un chevreuil dans les phares d'un 18-roues».

Patrick Lagacé explique que l'enquête place Andrew Mountbatten Windsor au coeur des histoires de trafic sexuel et d'échange d'informations confidentielles entourant le pédocriminel Jeffrey Epstein.

Ce scandale secoue la monarchie britannique, marquant la première arrestation criminelle d'un membre de la famille royale en plus de 350 ans.

Autres sujets traités:

  • Le président américain envisage de scinder l'accord de libre-échange nord-américain en deux pactes bilatéraux;
  • Loi 2: 11 médecins québécois ont quitté la province pour s'installer au Nouveau-Brunswick;
  • Bilan de la mairesse: Soraya Martinez Ferrada marque ses 100 premiers jours à la tête de la ville;
  • Crise du logement en région: à Victoriaville, un citoyen se tourne vers la chasse et la pêche pour survivre après avoir perdu son logement;
  • Plus de 1000 organismes préparent un débrayage de deux semaines pour réclamer un financement adéquat;
  • Le Bloc Québécois demande que les banques soient tenues responsables des pertes financières subies par les clients lors de fraudes;
  • Tensions politiques internationales: une polarisation croissante dans plusieurs pays;
  • Conflit imminent avec l'Iran: Donald Trump accumule les forces militaires dans le golfe Persique;
  • Droit à l'avortement au Québec: Simon Jolin-Barrette retire l'article sur l'avortement de son projet de Constitution québécoise;
  • Sortie d'Haroun Bouazzi: le député solidaire qualifie l'Assemblée nationale de «lieu toxique».

