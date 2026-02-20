Maintenant plus gros que Walmart

À l'occasion de la chronique économique du vendredi, Patrick Lagacé accueille un nouveau collaborateur: Alexandre Leblond. Planificateur financier indépendant, il signe déjà des chroniques financières à Québec et il a même déjà été le recherchiste de Jonathan Trudeau!

Dans le cadre de sa première chronique avec Patrick Lagacé, il aborde une nouvelle réalité dans le monde des multinationales: Amazon a détrôné Walmart pour devenir la plus grosse compagnie au monde en termes de revenus.

Écoutez la première chronique d'Alexandre Leblond à l'émission Lagacé le matin, vendredi.