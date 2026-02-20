Maintenant plus gros que Walmart

À l'occasion de la chronique économique du vendredi, Patrick Lagacé accueille un nouveau collaborateur: Alexandre Leblond. Planificateur financier indépendant, il signe déjà des chroniques financières à Québec et il a même déjà été le recherchiste de Jonathan Trudeau!
Dans le cadre de sa première chronique avec Patrick Lagacé, il aborde une nouvelle réalité dans le monde des multinationales: Amazon a détrôné Walmart pour devenir la plus grosse compagnie au monde en termes de revenus.
Écoutez la première chronique d'Alexandre Leblond à l'émission Lagacé le matin, vendredi.
«Ça faisait 13 ans que Walmart était numéro un au monde. Ce genre de changement là, c'est quand même assez rare. [...] Il y a seulement 22 pays qui ont un plus gros PIB que les ventes d'Amazon l'année passée. C'est 82 millions de ventes par heure, en moyenne, Amazon.»
Autre sujet abordé:
- Un Québécois frôle la catastrophe en utilisant ChatGPT pour planifier sa retraite.