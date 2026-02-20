Une production ambitieuse

Le cinéma d'animation québécois est à l'honneur avec la sortie en salle de Lydia et le vaisseau des tempêtes, une production québécoise ambitieuse.

Ce long métrage, qui a nécessité 28 mois de travail, transporte les spectateurs dans un univers de «magie astro-magique» où une jeune aventurière part à la recherche de son frère disparu dans une brume mystérieuse.

Écoutez la chroniqueuse Catherine Brisson aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Elle souligne la qualité visuelle du projet et son rayonnement international, les droits ayant déjà été acquis dans plus de 92 pays et territoires.

