Jugement pour une coupe de cheveux non binaire

Le Tribunal des droits de la personne a condamné un salon de coiffure, Station dix, à verser 500 $ en indemnités à Alexe Frédéric Migneault, une personne non binaire.

La plainte portait sur le fait que le système de réservation en ligne du salon obligeait à choisir entre une coupe pour homme ou pour femme, ce qui a été jugé discriminatoire en raison de l'identité de genre.

Écoutez le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, réagir à cette histoire au micro de Philippe Cantin.

Éric Duhaine n'a pas été par quatre chemins.