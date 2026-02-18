Jugement pour une coupe de cheveux non binaire

Le Tribunal des droits de la personne a condamné un salon de coiffure, Station dix, à verser 500 $ en indemnités à Alexe Frédéric Migneault, une personne non binaire.
La plainte portait sur le fait que le système de réservation en ligne du salon obligeait à choisir entre une coupe pour homme ou pour femme, ce qui a été jugé discriminatoire en raison de l'identité de genre.
Écoutez le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, réagir à cette histoire au micro de Philippe Cantin.
Éric Duhaine n'a pas été par quatre chemins.
«Je pense que c'est une décision ridicule à sa face même. Si on commence à dire qu'on ne peut plus dire que le barbier fait des coiffures pour hommes, que la coiffeuse fait des coiffures pour femmes, ça ne va pas bien. Ce n'était pas dans une perspective de discrimination. Ils étaient prêts à faire la coupe qu'ils voulaient, ou qu'elle voulait, ou qui elle voulait, mais la personne voulait continuer à avoir des démarches judiciaires. Moi, ça m'inquiète, parce que j'ai l'impression qu'on est en train de faire reculer les droits des minorités avec cette dérive woke».
«C'est un dangereux précédent, je vous dirais. J'espère qu'il va y avoir un tollé. Je ne serai pas tout seul. J'ai vu qu'il y en a quelques-uns qui ont commencé à se lever, mais il faut le dénoncer sur toutes les tribunes parce que ce n'est pas une question de partisanerie.»
Autre sujet discuté
