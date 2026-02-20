Jeux de Milan

Le rêve d'une médaille d'or s'est envolé pour l'équipe canadienne de hockey féminin dans une finale riche en émotions.

Après avoir tenu tête aux Américaines jusqu'aux derniers instants du temps réglementaire, les Canadiennes ont finalement plié en prolongation, s'inclinant par la marque de 2 à 1.

Écoutez le chroniqueur Jean-Michel Bourque aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Il souligne la résilience de l'équipe, notamment celle de la capitaine Marie-Philip Poulin, qui a joué malgré une blessure, et la performance étincelante de la gardienne Ann-Renée Desbiens.