500 $ pour un formulaire non inclusif

Le Tribunal des droits de la personne a rendu une décision historique le 5 février dernier en condamnant le salon de coiffure Station10 à verser une indemnité de 500 $ à Alexe Frédéric Migneault, une personne qui s'identifie non binaire, rapporte Radio-Canada mercredi.

La plainte découlait du fait que le système de réservation en ligne du commerce obligeait les clients à choisir entre une «Coupe homme» ou une «Coupe femme», sans option neutre.

Bien que le copropriétaire du salon, Alexis Labrecque, se dise «choqué » et qualifie la situation de «surréelle», Alexe Frédéric Migneault voit en ce verdict une victoire symbolique.

Cette décision pourrait paver la voie à de nouvelles exigences d'accommodements pour les commerces du Québec.

