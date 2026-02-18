500 $ pour un formulaire non inclusif

Le Tribunal des droits de la personne a rendu une décision historique le 5 février dernier en condamnant le salon de coiffure Station10 à verser une indemnité de 500 $ à Alexe Frédéric Migneault, une personne qui s'identifie non binaire, rapporte Radio-Canada mercredi.
La plainte découlait du fait que le système de réservation en ligne du commerce obligeait les clients à choisir entre une «Coupe homme» ou une «Coupe femme», sans option neutre.
Bien que le copropriétaire du salon, Alexis Labrecque, se dise «choqué » et qualifie la situation de «surréelle», Alexe Frédéric Migneault voit en ce verdict une victoire symbolique.
Cette décision pourrait paver la voie à de nouvelles exigences d'accommodements pour les commerces du Québec.
Écoutez Patrick Lagacé commenter cette décision du Tribunal des droits de la personne rapportée par les journalistes Thomas Gerbet et Marianne Dépelteau, mercredi, dans son tour d'horizon.
«On voit que cette personne, Alexe Frédéric Migneault, est une personne militante. Cette personne a l'air d'être aux aguets pour voir s'il n'y a pas une piastre à faire. Aller chercher de l'attention. C'est ce que j'appelle du "militantisme performatif". C'est égoïste, c'est victimaire et ça nuit à la cause.»
Autres sujets abordés
- Défense industrielle: lancement d'une stratégie de 500 milliards de dollars pour réduire la dépendance du Canada envers l'industrie militaire américaine;
- Critiques envers la juge Joëlle Roy suite à l'acquittement d'un présumé proxénète et débats sur l'anonymat dans une cause de féminicide;
- La Banque Nationale dénonce le zèle réglementaire au Québec;
- Explosion des plaintes pour trottoirs glissants à Montréal.