Réelle discrimination ou militantisme performatif?

Le Tribunal des droits de la personne a condamné le salon de coiffure Station10 de Longueuil à verser 500$ à Alexe Frédéric Migneault, une personne qui s'identifie comme non binaire, a révélé Radio-Canada mercredi.

La plainte portait sur l'obligation de choisir entre une «Coupe homme» ou «Coupe femme» lors d'une prise de rendez-vous en ligne, sans option neutre pour les personnes non binaires.

Écoutez Alexe Frédéric Migneault, qui s'identifie comme non binaire, commenter la situation à Lagacé le matin.

Migneault souligne le caractère injuste de devoir faire un coming-out ou de se faire «mégenrer» simplement pour obtenir un service de base.