Réelle discrimination ou militantisme performatif?

Le Tribunal des droits de la personne a condamné le salon de coiffure Station10 de Longueuil à verser 500$ à Alexe Frédéric Migneault, une personne qui s'identifie comme non binaire, a révélé Radio-Canada mercredi.
La plainte portait sur l'obligation de choisir entre une «Coupe homme» ou «Coupe femme» lors d'une prise de rendez-vous en ligne, sans option neutre pour les personnes non binaires.
Migneault souligne le caractère injuste de devoir faire un coming-out ou de se faire «mégenrer» simplement pour obtenir un service de base.
«C'est pas le fait nécessairement qu'il n'y ait pas de troisième option, mais ça a été qu'il n'y ait pas de possibilité d'accommodement [...] l'entreprise m'a juste répondu à plusieurs reprises "ben non, soit vous cochez homme ou femme ou sinon vous allez voir ailleurs."»
Alexe Frédéric Migneault reconnaît avoir fait une centaine de plaintes similaires depuis une décennie.
Une décision qui nuit à la cause trans?
Invité à commenter l'affaire, le professeur de droit Patrick Taillon exprime ses inquiétudes quant à l'impact de telles décisions sur l'opinion publique.
«Ma crainte, c'est que [...] il faut justement prendre le temps de lire très attentivement la décision [...] parce qu'elle cultive en quelque sorte une mécompréhension qui va cultiver des préjugés [...] Je pense que le Tribunal aurait gagné à être, peut-être, juste un peu moins accommodant, mais donner des balises un peu plus claires...»