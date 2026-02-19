Des représentants du Canada sont actuellement au Mexique afin de tisser des liens d'affaires.
Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert à ce sujet au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Est-ce que les États-Unis pourraient entraver le commerce entre le Canada et le Mexique?
- Intelligence artificielle responsable: Anthropic, qui a fait des remous sur les marchés, est actuellement en conflit avec le Pentagone.
- L’entreprise s’oppose à ce que ses modèles d’IA soient utilisés pour des activités non conformes à leur valeur d’IA responsable.