L'album My World is the Sun

L'autrice-compositrice-interprète montréalaise Dominique Fils-Aimé était de passage en studio pour présenter son cinquième album, My World is the Sun.

Ce nouvel opus marque le deuxième volet d'une seconde trilogie pour l'artiste, qui voit dans ce format long une opportunité de créer des chapitres clairs de son évolution personnelle et artistique.

Pour elle, la musique est bien plus qu'une carrière; c'est un outil thérapeutique né d'un épuisement professionnel qu'elle a vécu alors qu'elle travaillait en support psychologique.

