Arts et spectacles
L'album My World is the Sun

Dominique Fils-Aimé: la musique comme processus de guérison

par 98.5

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 19 février 2026 15:44

Avec

Philippe Cantin
Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
La chronique culturelle de Catherine Beauchamp / Cogeco Média

L'autrice-compositrice-interprète montréalaise Dominique Fils-Aimé était de passage en studio pour présenter son cinquième album, My World is the Sun.

Ce nouvel opus marque le deuxième volet d'une seconde trilogie pour l'artiste, qui voit dans ce format long une opportunité de créer des chapitres clairs de son évolution personnelle et artistique. 

Pour elle, la musique est bien plus qu'une carrière; c'est un outil thérapeutique né d'un épuisement professionnel qu'elle a vécu alors qu'elle travaillait en support psychologique.

Écoutez l'autrice-compositrice-interprète québécoise Dominique Fils-Aimé en compagnie de la chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp et l'animateur Philippe Cantin jeudi.

