L'ex-prince Andrew (Andrew Mountbatten-Windsor) a été arrêté en Angleterre, jeudi. Il est accusé de trahison envers la famille royale et d’avoir transmis des documents à Jeffrey Epstein.
Écoutez à ce sujet Henry Arnaud, depuis Hollywood, commenter les répercussions de l'affaire Epstein au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- L'ex-prince Andrew tombe encore plus bas;
- L’enquête s’étend à un ranch au Nouveau-Mexique ayant appartenu à Epstein. Des crimes y auraient été commis;
- L’affaire Epstein continue de secouer les États-Unis, impliquant des figures telles que Casey Waterman, le patron de Victoria’s Secret,et Bill Gates, qui a annulé un discours au sommet mondial sur l’intelligence artificielle.