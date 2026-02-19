L'ex-prince Andrew (Andrew Mountbatten-Windsor) a été arrêté en Angleterre, jeudi. Il est accusé de trahison envers la famille royale et d’avoir transmis des documents à Jeffrey Epstein.

Écoutez à ce sujet Henry Arnaud, depuis Hollywood, commenter les répercussions de l'affaire Epstein au micro de Philippe Cantin.

