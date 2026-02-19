 Aller au contenu
Société
Entrevue avec deux profs

Montrer aux élèves les Jeux de Milan: «C'est important pour leur apprentissage»

par 98.5

0:00
10:26

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 19 février 2026 15:41

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Montrer aux élèves les Jeux de Milan: «C'est important pour leur apprentissage»
Des enseignants décident de faire écouter les Jeux de Milan à leurs élèves: «C'est important pour leur apprentissage» / Drazen / Adobe Stock

Le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, a demandé à son ministre de l'Éducation, Paul Calandra, de s’assurer que tous les élèves de l’Ontario puissent regarder les matchs restants d’Équipe Canada des Jeux de Milan qui ont lieu durant les heures de classe.

Le gouvernement Legault, qui n'est pas intervenu à ce sujet, aurait-il dû emboîter le pas?

Écoutez Patricia, enseignante de 1re année d’une école sur la Rive-Sud de Montréal, et Philippe Trottier, enseignant de 5e année à l’Académie des Sacrés-Coeurs, qui ont tous les deux présenté le match à leurs élèves, en discuter jeudi avec Philippe Cantin.

«Dès le début des Jeux, ça arrive que je mette des parcelles de compétition afin de leur montrer les sports d'hiver. C'est important aussi pour leur apprentissage, parce que j'ai beaucoup d'élèves qui n'avaient jamais vu l'hiver. Donc, je trouvais ça important pour leur culture générale de leur présenter les Jeux.»

Patricia

