Entrevue avec deux profs

Le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, a demandé à son ministre de l'Éducation, Paul Calandra, de s’assurer que tous les élèves de l’Ontario puissent regarder les matchs restants d’Équipe Canada des Jeux de Milan qui ont lieu durant les heures de classe.

Le gouvernement Legault, qui n'est pas intervenu à ce sujet, aurait-il dû emboîter le pas?

Écoutez Patricia, enseignante de 1re année d’une école sur la Rive-Sud de Montréal, et Philippe Trottier, enseignant de 5e année à l’Académie des Sacrés-Coeurs, qui ont tous les deux présenté le match à leurs élèves, en discuter jeudi avec Philippe Cantin.