 Aller au contenu
Arts et spectacles
Série Au-delà du sexe

«On fait des trucs qui font énormément réagir» -Rose-Aimée Automne T. Morin

par 98.5

0:00
9:53

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 19 février 2026 16:41

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
«On fait des trucs qui font énormément réagir» -Rose-Aimée Automne T. Morin
La chronique culturelle de Catherine Beauchamp / Cogeco Média

Dans la série Au-delà du sexe, Rose-Aimée Automne T. Morin et Jonathan Roberge abordent avec leurs invités divers thèmes entourant la sexualité pour briser les tabous qui persistent sur ce sujet. 

Écoutez les deux animateurs de l'émission en discuter au micro de Catherine Beauchamp et Philippe Cantin.

«On fait des trucs qui font encore réagir, même si on le fait avec une approche souvent décomplexée, éducative, qui veut vraiment justement dire aux gens que vous êtes normaux, puis vous avez raison de vous poser ces questions-là.»

Rose-Aimée Automne T. Morin

«On est juste nous-mêmes, et je crois que les gens arrivent déjà préparés mentalement. Ils sont dans le mood de discuter et ils savent ça va être quoi, l'angle. Et surtout, on leur dit que s'il y a quelque chose qu'ils n'aiment pas, ils ne doivent pas se gêner de le dire. On n'y va pas, point final. Puis, on change de sujet.»

Jonathan Roberge

Vous aimerez aussi

Tyra Banks sous le feu des critiques après des révélations troublantes
Lagacé le matin
Tyra Banks sous le feu des critiques après des révélations troublantes
0:00
5:58
Dominique Fils-Aimé: la musique comme processus de guérison
Le Québec maintenant
Dominique Fils-Aimé: la musique comme processus de guérison
0:00
10:16

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
«Les Canadiennes ont vraiment prouvé qu'elles méritaient leur place en finale»
Rattrapage
Défaite au match pour l'or à Milan
«Les Canadiennes ont vraiment prouvé qu'elles méritaient leur place en finale»
Les relations entre le Canada et les États-Unis se détériorent
Rattrapage
Politique internationale
Les relations entre le Canada et les États-Unis se détériorent
L'ex-prince Andrew arrêté en Angleterre
Rattrapage
Affaire Epstein
L'ex-prince Andrew arrêté en Angleterre
Nouvelles technologies : «Ils ont été capables d'établir une concordance»
Rattrapage
Violeur en série des années 90 plaide coupable
Nouvelles technologies : «Ils ont été capables d'établir une concordance»
Les Canadiennes s'inclinent face aux Américaines en prolongation
Rattrapage
Finale pour l'or au hockey féminin
Les Canadiennes s'inclinent face aux Américaines en prolongation
Conseil de paix de Donald Trump: «C'est un peu surréel» -Ferry De Kerckhove
Rattrapage
Nouvelle instance aux objectifs nébuleux
Conseil de paix de Donald Trump: «C'est un peu surréel» -Ferry De Kerckhove
Dominique Fils-Aimé: la musique comme processus de guérison
Rattrapage
L'album My World is the Sun
Dominique Fils-Aimé: la musique comme processus de guérison
Montrer aux élèves les Jeux de Milan: «C'est important pour leur apprentissage»
Rattrapage
Entrevue avec deux profs
Montrer aux élèves les Jeux de Milan: «C'est important pour leur apprentissage»
Gabrielle Lemieux ne se représentera pas aux prochaines élections
Rattrapage
Conciliation politique-famille
Gabrielle Lemieux ne se représentera pas aux prochaines élections
Une importante délégation économique canadienne se trouve au Mexique
Rattrapage
Économie
Une importante délégation économique canadienne se trouve au Mexique
Une quatrième médaille d'or pour une quatrième journée consécutive
Rattrapage
Jeux de Milan
Une quatrième médaille d'or pour une quatrième journée consécutive
«Est-ce que les jours de Pierre Poilievre sont comptés?» -Dimitri Soudas
Rattrapage
Un autre conservateur se joint aux libéraux
«Est-ce que les jours de Pierre Poilievre sont comptés?» -Dimitri Soudas
«C'était une décision très sage» -Nathalie Normandeau
Rattrapage
Marwah Rizqy non réintégrée au Parti libéral
«C'était une décision très sage» -Nathalie Normandeau
Stephen Colbert diffuse une entrevue qu'on lui a interdit de présenter
Rattrapage
Nouvelle règle du FCC
Stephen Colbert diffuse une entrevue qu'on lui a interdit de présenter