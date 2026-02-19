Dans la série Au-delà du sexe, Rose-Aimée Automne T. Morin et Jonathan Roberge abordent avec leurs invités divers thèmes entourant la sexualité pour briser les tabous qui persistent sur ce sujet.
Écoutez les deux animateurs de l'émission en discuter au micro de Catherine Beauchamp et Philippe Cantin.
«On fait des trucs qui font encore réagir, même si on le fait avec une approche souvent décomplexée, éducative, qui veut vraiment justement dire aux gens que vous êtes normaux, puis vous avez raison de vous poser ces questions-là.»
«On est juste nous-mêmes, et je crois que les gens arrivent déjà préparés mentalement. Ils sont dans le mood de discuter et ils savent ça va être quoi, l'angle. Et surtout, on leur dit que s'il y a quelque chose qu'ils n'aiment pas, ils ne doivent pas se gêner de le dire. On n'y va pas, point final. Puis, on change de sujet.»