L'appui à la souveraineté du Québec à la baisse

Un nouveau sondage Angus Reid démontre que les appuis à la souveraineté du Québec sont de moins en moins importants.
Écoutez l'analyste de politique fédérale Dimitri Soudas se pencher sur le sujet au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Un sondage Angus Reid montre que 63 % des Québécois s’opposent à la souveraineté, principalement à cause de craintes économiques;
- Pas moins de 92 % des fédéralistes et 54 % des souverainistes reconnaissent le risque d’instabilité advenant l'indépendance;
- Le Parti québécois, bien que politiquement actif, reste minoritaire, et la prochaine élection provinciale pourrait être influencée par la renégociation de l’ALENA, la présence de Donald Trump et les enjeux économiques.