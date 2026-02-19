 Aller au contenu
Défaite au match pour l'or à Milan

«Les Canadiennes ont vraiment prouvé qu'elles méritaient leur place en finale»

le 19 février 2026 17:23

Philippe Cantin
Les Canadiennes étaient dépitées après le revers en finale. / PC/Nathan Denette

L'équipe canadienne de hockey féminin s'est inclinée en prolongation face à celle des États-Unis en finale aux Jeux de Milan, jeudi, après un match serré.

Écoutez Mélodie Daoust, médaillée d'or en hockey sur glace aux Jeux de Sotchi, en discuter au micro de Meeker Guerrier et Philippe Cantin.  

«C'est sûr qu'à ce moment-ci, elles sont extrêmement tristes. Mais elles devraient être tellement fières de la manière dont elles ont joué. Elles ont  prouvé qu'elles méritaient leur place en finale. La ligne est tellement mince entre ramener l'or puis l'argent dans ton pays. Tout le côté de comment tu es fier, tu te bats pendant quatre ans pour ramener la seule et unique médaille d'or. Je pense que c'est le Canada, côté hockey, on est vraiment une force.»

Mélodie Daoust

